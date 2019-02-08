"Киевводоканал" опроверг слухи о новой методике распределения потребленных услуг

Новости Украины: Как говорится в сообщении, данная методика сейчас лишь находится на стадии разработки.

ЧАО "Киевводоканал" опровергает информацию о вступлении в силу новой методики распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг с февраля 2019 года.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Киевводоканал опровергает слухи о том, что методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг начинает действовать уже с февраля месяца. Применение методики начнется с момента, когда будут приняты Правила предоставления жилищно-коммунальных услуг. По состоянию на сегодняшний день такие правила находятся в стадии разработки", - говорится в сообщении.

Ранее Киевводоканал обнародовал на сайте сообщение, что принципы начисления за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу будут изменены уже с февраля, однако позже удалил соответствующую страницу.

По данным Киевводоканала, среди основных новаций методики - принцип определения и распределения небаланса: разницы между объемом холодной воды, измеренным общедомовым счетчиком, и суммарным объемом потребленной холодной воды по показаниям квартирных счетчиков.

В частности, для домов, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления.

Для домов, где часть помещений не оснащена счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между потребителями, не имеющих счетчиков, пропорционально количеству лиц, которые фактически пользуются услугами.

В рамках информационной кампании по новой методике Киевводоканал также анонсировал специальное заседание форума ОСМД, которое запланировано на 12 февраля 2019 года.