В Киеве мать с дочерью обманули 37 людей, продав "липовых путевок" на 2 млн грн

Новости Украины: В Киеве прокуратура сообщила о подозрении двум злоумышленницам, которые продали "липовые путевки" 37 пострадавшим на сумму в 2 миллиона гривен.

Прокуратура Киева сообщила, что двум злоумышленницам объявили о подозрении за то, что они под предлогом оказания туристических услуг незаконно завладели средствами граждан на сумму 2 миллиона гривен.

В столичной полиции отметили, что с августа 2018 года к ним обратились 37 потерпевших, которые оплатили путевки в одном из туристических агентств, но услуги так и не получили. В результате расследования установлено, что две злоумышленницы, которые оказались матерью и дочерью открыли "липовое" турагентство в ТЦ "Алладин" в Киеве.

Они предлагали туристические путевки в такие популярные для отдыха страны, как Египет, Турция, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты. Мотивируя необходимостью бронировать поездки злоумышленницы подписывали с пострадавшими договор о предоставлении туристических услуг и выдавали кассовый ордер о получении денежных средств. Но, в далее каких-либо действий по организации этих поездок не предпринимали, а документы для путешествий клиентам не выдавали.

Пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что на сегодняшний день злоумышленницам сообщено о подозрении в совершении мошеннических действий согласно статье 190 УК Украины, следствие продолжается.

Напомним, соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Уругвая о взаимной отмене визовых требований вступает в силу 15 февраля 2019 года. Для поездки необходимо иметь загранпаспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания - до 90 дней. Для пребывания на территории Уругвая сроком более 90 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении. Граждане же Уругвая при наличии загранпаспорта могут находиться на территории Украины в течение срока, "не превышающего 90 дней в течение 180 дней".