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На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще двое ранены

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще двое ранены
18:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения на Донбассе с начала суток пятницы.

В период с 00.00 по 18.00 пятницы боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции украинских войск, в том числе с применением запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов, вследствие чего один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб и еще двое бойцов получили ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

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"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных погиб и двое получили ранения. Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00, опубликованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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