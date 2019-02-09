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Оккупанты удерживали заключенного украинца, которого еще 2 года назад освободил суд

Оккупанты удерживали заключенного украинца, которого еще 2 года назад освободил суд
00:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Людмила Денисова заявила, что украинец из числа переданных представителями "ЛНР" вышел на свободу.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщает, что один из 33 заключенных украинцев из числа переданных представителями "ЛНР" в четверг украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной властям Украины территории, вышел на свободу.

"Один из заключенных, которого вчера передали с временно оккупированной территории Луганской области, сегодня был освобожден. Решение об освобождении украинский суд принял еще два года назад. Но, оккупационная власть продолжала держать его за решеткой все это время", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

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По словам украинского омбудсмена, восстановить право гражданина Украины удалось только после перевода на подконтрольную украинскому правительству территорию. "И для этого понадобилось меньше суток", - добавила она.

12 декабря прошлого года представители "ЛНР" передали Украине 42 заключенных, осужденных до 2014 года. 12 из них уже освобождены из мест лишения свободы в связи с отбытием назначенного срока наказания.

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Заключенный, Людмила Денисова, ЛНР, Оккупанты.
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