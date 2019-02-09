Оккупанты удерживали заключенного украинца, которого еще 2 года назад освободил суд

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщает, что один из 33 заключенных украинцев из числа переданных представителями "ЛНР" в четверг украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной властям Украины территории, вышел на свободу.
"Один из заключенных, которого вчера передали с временно оккупированной территории Луганской области, сегодня был освобожден. Решение об освобождении украинский суд принял еще два года назад. Но, оккупационная власть продолжала держать его за решеткой все это время", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.
По словам украинского омбудсмена, восстановить право гражданина Украины удалось только после перевода на подконтрольную украинскому правительству территорию. "И для этого понадобилось меньше суток", - добавила она.
12 декабря прошлого года представители "ЛНР" передали Украине 42 заключенных, осужденных до 2014 года. 12 из них уже освобождены из мест лишения свободы в связи с отбытием назначенного срока наказания.