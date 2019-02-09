"Киевавтодор" продолжают ремонт аварийно-опасных ям

Новости Украины: Киевские коммунальщики продолжают ликвидацию опасных участков дорожного покрытия.

Для обеспечения безопасности движения транспорта по дорогам столицы, предприятия КК "Киевавтодор" продолжают работы по ликвидации аварийно-опасных разрушений дорожного покрытия во всех районах столицы, сообщили в Киевской горгосадминистрации со ссылкой на "Киевавтодор".

Как отмечается, для ликвидации недостатков дорожного покрытия используют холодный и литой виды асфальтобетона, предназначенные для работы при низкой температуре воздуха, а также рециклеры, перерабатывающих старый отфрезерованный асфальтобетон в новый, и термобункеры для работы с горячим асфальтобетоном.

В "Киеватодоре" обращают внимание киевлян на то, что "ремонт асфальтобетонного покрытия зимой - это ликвидация аварийно-опасной ям для обеспечения проезда автотранспорта до начала выполнения работ по плановому текущему ремонту, который начнется весной".