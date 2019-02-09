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СБУ предупредила попытку привлечения украинца к поджогу церкви УПЦ (МП)

СБУ предупредила попытку привлечения украинца к поджогу церкви УПЦ (МП)
13:59 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Служба безопасности Украины разоблачила планы спецслужб РФ, которые пытались организовать поджоги культовых сооружений УПЦ МП.

Российские спецслужбы и так называемые "министерства государственной безопасности ЛНР/ДНР" пытаются организовать поджоги культовых сооружений Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Служба безопасности Украины разоблачила планы спецслужб РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в нашем государстве на религиозной почве. Сотрудники СБУ установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им МГБ ЛНР/ДНР осуществляют поиск исполнителей, которые за 2 тыс. долл. готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По информации украинской спецслужбы, деньги обещали прислать на банковскую карту одного из украинских банков после предоставления видеозаписи преступных действий в качестве отчета.

В СБУ сообщили, что алгоритм действий, предложенных иностранной спецслужбой, выглядел следующим образом (на языке оригинала): "Нарисовать на месте любой из предложенных символов; начать съёмки, снять темноту и момент возгорания; снять секунд 10 горения; дотла жечь не непременно, главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект любой. На выбор. Обязательно Московский патриархат; на акцию телефон брать без сим-карты, в момент съёмки поставит телефон в авиарежим, чтоб труба не засветилась на каком-нибудь вай-фае".

Служба безопасности Украины сообщили, что уже пресекла попытку привлечения гражданина Украины к совершению по заказу российской стороны такого преступления.

"Однако вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается. В связи с этим СБ Украины призывает граждан быть бдительными и в случае получения подобного рода "заказов" безотлагательно информировать отечественную спецслужбу", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Министерстве культуры Украины надеются, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) выполнит нормы закона, обязывающие ее в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. В частности, под действия норм закона подпадают организации, в уставах которых указано, что они являются частью организации с центром на территории страны-агрессора, также организации, в уставах материнских церквей которых указано, что украинская дочерняя церковь входит в ее состав, а также если в руководящем органе центральной организации за границами Украины участвуют с правом решающего голоса представители или руководители религиозных структур, которые действуют на территории Украины.

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СБУ, Подготовка, Спецслужбы РФ, Поджоги, Культовые сооружения УПЦ МП.
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