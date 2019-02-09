В Киеве задержали мошенницу, обворовывающую знакомых из интернета

Новости Украины: Женщина подливала снотворное в алкоголь и обворовывала знакомых из интернета.

В Киеве оперативники задержали женщину, которая находила на сайте знакомств мужчин-иностранцев, встречалась с ними, подливала снотворное в их алкогольные напитки и обворовывала. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным полиции, в течение недели в Шевченковском районе столицы от действий женщины пострадали двое мужчин. "Мошенница через сайт знакомств договаривалась с иностранцами о встрече. Как правило, свидания с мужчинами происходили в квартирах, где они жили. В какой-то момент она подливала им в алкогольные напитки снотворное, а когда они засыпали, обворовывала их", - указали правоохранители.

"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение мошенницы и задержали ее в порядке статьи 208 УПК Украины. В настоящее время уже доказана ее причастность к двум эпизодам, но у нас есть все основания полагать, что эта цифра намного выше. В настоящее время с задержанной общаются следователи", - отметил оперуполномоченный Шевченковского управления полиции Максим Чечеткин.

Также оперативники установили, что у подозреваемой есть знакомый, который во время совершения преступлений выполнял роль водителя и в дальнейшем занимался сбытом похищенного имущества.

По месту жительства подозреваемого полицейские провели неотложный обыск, во время которого обнаружили таблетки, а также емкость с неизвестным веществом. Изъятое направили на проведение экспертизы.

Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанной сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест.