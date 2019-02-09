Борьба с нарушителями правил парковки: В Киеве начали круглосуточно работать эвакуаторы

В рамках сотрудничества КП "Центр организации дорожного движения" и Управления патрульной полиции в Киеве сотрудники коммунального предприятия доставляют на специальные площадки временно задержанные патрульными полицейскими транспортные средства.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
"Для выполнения этой задачи на предприятии введена круглосуточная работа грузовых автомобилей-эвакуаторов с краном-манипулятором и экипажей в составе водителей и стропальщиков, обеспечивающих погрузку, перевозку и разгрузку транспортных средств", – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что временное задержание транспортных средств осуществляется при наличии у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено одно из нарушений:
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