ОБСЕ сообщила о смерти мужчины на пункте пропуска на Донбассе

Новости Украины: В Донецькой области на контрольно-пропускном пункте умер мужчина.

ОБСЕ на Донбассе сообщила о смерти мужчины, который умер на контрольно-пропускном пункте в Кременце на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом говорится в очередном ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

"8 февраля врач сообщил СММ, что в полдень 7 февраля он попытался реанимировать мужчину (ему было за семьдесят) на контрольно-пропускном пункте на шоссе H-15 у завода Kargil в Кременце (неконтролируемый правительством, в 16 км к юго-западу от Донецка). Сотрудники морга в городе Донецк сообщили СММ, что 7 февраля к ним был доставлен труп мужчины в возрасте семидесяти лет, и заявили, что он умер по естественным причинам", - сообщили в миссии ОБСЕ.

Напоминаем, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак предложил украинской стороне пересмотреть решение о том, что выборы президента Украины будут закрыты для российских наблюдателей.