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Активисты под домом Авакова, требуют отпустить задержанных в Киеве участников акции

Активисты под домом Авакова, требуют отпустить задержанных в Киеве участников акции
00:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новости Украины: Возле дома Арсена Авакова несколько десятков активистов требуют отпустить задержанных сегодня в Киеве участников акции.

Активисты требуют отпустить задержанных сегодня в Киеве участников акции "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?". Несколько десятков активистов на легковых авто приехали к дому министра внутренних дел Арсена Авакова на окраине Киева и требуют отпустить задержанных сегодня в Киеве участников акции «Кто заказал убийство Кати Гандзюк?».

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Возле дома находится около 50 активистов. Они написали на заборе, которым огражден дом, надпись: «БЮТ заказал Гандзюк!?!». Также активисты скандировали: «Свободу политзаключенным!». В настоящее время правоохранителей возле дома нет. Пикетчики настраивают громкоговоритель. Также они нажимали на звонок на калитке, однако никто не отреагировал.

В Киеве сегодня полицейские избили и задержали активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

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В свою очередь в столичной полиции заявили, что якобы при попытке штурма управления полиции задержаны были около 40 человек. Открыто три уголовных производства. Позже адвокат задержанных Маси Найем сообщил, что были задержаны менее 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В то же время пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 открыто уголовное производство.

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Протест, Митинг, Акция, Активисты, Арсен Аваков, Отпустить.
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