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В День влюбленных в Киеве парам можно будет жениться до полуночи

В День влюбленных в Киеве парам можно будет жениться до полуночи
11:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Киеве на День Святого Валентина, 14 февраля, Центральный отдел регистрации браков и Соломенский отдел ГЗАГС будут работать до 12 часов ночи.

На День Святого Валентина, 14 февраля, два столичных отдела государственной регистрации будут работать до 12 часов ночи. Об этом сообщается на странице Главного территориального управления юстиции города Киева в Facebook.

"14 февраля, в День святого Валентина, Центральный отдел регистрации браков (проспект Победы, 11) и Соломенский отдел ГЗАГС (бульвар Вацлава Гавела, 1/28) будут регистрировать браки в продленном режиме. Поэтому молодоженам можно не волноваться о временных ограничениях, а именно – до полуночи", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 14 февраля женатые пары смогут возобновить свои обеты. В ГТУЮ Киева напоминают, что для регистрации брака нужно подать заявление в ЗАГС за месяц до выбранной даты. Пожениться быстрее могут пары, которые уже имеют общих детей или ждут пополнения.

Кроме того, благодаря проекту "Брак за сутки" все молодожены могут зарегистрировать брак в день подачи заявления. Сейчас в столице такую быструю регистрацию осуществляют шесть аккредитованных субъектов.

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По словам начальника ГТУЮ Киева Станислава Куценко, 14 февраля 2018 года в День влюбленных поженились почти 200 пар. В прошлом году в этот день также был зафиксирован самый длинный рабочий день в ЗАГСах за 100-летнюю историю юстиции. Тогда последняя пара в столице зарегистрировала брак в 23:22.

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Киев, Бракосочетание, Адреса, День Святого Валентина, 14 февраля, Время работы, Регстрация брака.
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