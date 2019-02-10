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На Киевщине разоблачили киберпреступника: мужчина украл биткоинов на 700 тыс грн

На Киевщине разоблачили киберпреступника: мужчина украл биткоинов на 700 тыс грн
12:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Киберполиция разоблачила 35-летнего жителя Киевской области, который осуществлял техническую поддержку британской биржи по онлайн обмену криптовалют.

Киберполиция разоблачила мужчину, который похитил электронные средства из криптокошельков на сумму свыше 720 тыс. грн. Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, 35-летний житель Киевщины осуществлял техническую поддержку британской биржи по онлайн обмену криптовалют.

Имея доступ, злоумышленник воспользовался своим положением и похитил средства с Bitcoin- и различных Altcoin-счетов клиентов. Таким образом, за несколько месяцев ему удалось заработать более 720 тыс. грн. Завладение криптовалютой клиентов проходило в несколько этапов.

Сначала злоумышленник подбирал учетные записи клиентов криптобиржи, которые в течение длительного времени не посещали свои аккаунты и на которых не была установлена многофакторная аутентификации.

После этого он осуществлял замену резервных электронных ящиков или самостоятельно добавлял такие ящики к учетным записям, где резервные адреса не были указаны. Это давало возможность последнему позже восстанавливать пароли доступа к кошелькам и инициировать списание электронных средств.

Конвертация и вывод средств происходили через онлайн-обменники. В настоящее время установлена сумма убытков, которая в эквиваленте составляет более 720 тыс. грн. Полученные от преступной деятельности средства молодой человек тратил на участие в азартных играх на виртуальных симуляторах игровых автоматов.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали преступную деятельность подозреваемого. Выявлены вещественные доказательства, в том числе цифровые, подтверждающие его противоправные умысел и действия.

По предварительной квалификации, мужчина подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Киберполиция: Самым известным сайтом в Darknet руководили украинцы

В то же время, работники киберполиции проверяют законность деятельности на территории Украины ряда других онлайн-обменников, через которые проводилась конвертация и вывод похищенных средств. Также продолжаются мероприятия по установлению всех пострадавших.

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Онлайн, Украинец, Техническая поддержка, Киберполиция, Британская биржа, Обмен криптовалют.
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