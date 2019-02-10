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Патруль ОБСЕ не пропустили на временно оккупированную территорию

Патруль ОБСЕ не пропустили на временно оккупированную территорию
20:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Оккупанты не пустили патруль ОБСЕ через блокпост в западном направлении возле Заиченко для изучения обстановки в районах возле Пикуз и Саханки.

Российско-оккупационные войска отказали членам патруля СММ ОБСЕ в допуске на временно оккупированную территорию и проезда через блокпост в западном направлении возле Заиченко для изучения обстановки в районах возле Пикуз и Саханки. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Так, утром 9 февраля патруль СММ ОБСЕ пересек КПВВ "Гнутово" для мониторинга районов на временно оккупированной территории Украины. Однако уже в 12.45 международные наблюдатели вернулись назад. Они сообщили, что вооруженные наемники российско-оккупационных войск раз, без объяснения причин, отказали членам патруля Миссии в допуске на временно оккупированную территорию и проезда через блокпост в западном направлении возле Заиченко для изучения обстановки в районах возле Пикуза и Саханки", - отмечается в в сообщении.

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Кроме того, зафиксированы другие ограничения свободы передвижения, запрет доступа и препятствование в выполнении мандата Миссии.

На блокпостах возле Верхнешироковского (северо-восточнее Мариуполя) и возле Горловки (северо-восточнее Донецка) вооруженные оккупанты отказали патрулям Миссии в проезде, ссылаясь на необходимость получения предварительного разрешения от их командиров.

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ОБСЕ, Патруль, Блокпост, СММ ОБСЕ, Патруль ОБСЕ.
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