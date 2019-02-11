Запорожская АЭС создала 3D-экскурсию по атомной станции

Новости Украины: Запорожская АЭС приглашает на виртуальную экскурсию.

Запорожские атомщики создали 3D-экскурсию по территории крупнейшей в Украине и Европе атомной станции.

Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС на своей странице в Facebook.

"Если у Вас отсутствует возможность приехать с экскурсией на Запорожскую АЭС, но есть большое желание прогуляться по территории стратегического энергетического гиганта, крупнейшей в Украине и Европе атомной станции, приглашаем Вас на виртуальную 3D-экскурсию", - говорится в сообщении.

Запорожская атомная электростанция - крупнейший энергетический объект в Украине с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 23%.