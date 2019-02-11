В Ривне задержали 20-ти летнего "минера"

Новости Украины: В Ривне задержали "серийного минера", ему светит от двух до шести лет лишения свободы.

В Ривне за ложное сообщении о заминировании автовокзала задержан житель Сарненского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области.

"В полицию 9 февраля около 21:10 поступило сообщение, что автовокзал на улице Киевская заминирован. На место происшествия направили все экстренные службы для обследования помещения вокзала и прилегающей территории. Правоохранители ограничили движение, подъезды к автовокзалу и эвакуировали около 40 человек персонала и посетителей, ожидавших транспорт", - говорится в сообщении.

В ходе обследования никакие опасные предметы не обнаружены.

При этом в полиции отметили, что пока работники взрывотехнической службы обследовали территорию и искали опасные предметы, "минер" снова позвонил и сообщил, что пошутил.

Правоохранителям удалось установили место пребывания "шутника" и задержать его. Выяснилось, что ранее он не менее трех раз уже сообщал о "заминировании" различных объектов.

"Полицейские установили местонахождение заявителя и доставили 20-летнего жителя Сарненского района в Ривненский отдел полиции. К слову, это уже не первый подобный поступок парня. В течение прошлого года он не менее трех раз ложно сообщал о различных событиях, которые не нашли своего подтверждения", - подчеркивается в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от двух до шести лет.