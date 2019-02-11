Скачать
Понедельник, 11.02.2019
Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
Президент Афганистана: Если Талибан хочет офис, я предоставлю его им
Президент Афганистана: Если Талибан хочет офис, я предоставлю его им
Барселона не смогла обыграть Атлетик
Барселона не смогла обыграть Атлетик
Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать
Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать

В Харькове митинговали против повышения тарифов в общественном транспорте

В Харькове митинговали против повышения тарифов в общественном транспорте
07:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kh.vgorode.ua

Новости Украины: В Харькове протестовали против повышения тарифов на проезд в метрополитене и городском наземном электротранспортe.

В центре Харькова состоялась акция протеста против повышения тарифов на проезд в метро и городском наземном электротранспорте.

Среди организаторов акции представители общественных организаций "Евромайдан Харьков", "Национальный корпус", "Антикоррупционный блок участников АТО" и другие, сообщает корреспондент Укринформа.

"Недавнее повышение тарифа на проезд в метро до 8 грн против прежних 5 грн, и проезда в трамваях и троллейбусах до 6 грн против бывших 4 грн едва ли не самое высокое в стране. Оно является экономически необоснованным и никак не улучшает качество обслуживания пассажиров, поэтому новые тарифы нужно отменить ", - заявил во время акции председатель "Нацкорпуса" Харьковщины Константин Немичев.

В свою очередь депутат Харьковского городского совета, член ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Игорь Черняк подчеркнул, что КП "Харьковский метрополитен" могло бы зарабатывать на рекламе: "Однако прибыли из-за непрозрачности идут на счета другого предприятия, арендующего торговые помещения, а убытки перекладываются на пассажиров ".

"На следующей неделе наша организация будет обращаться в суд и требовать отмены решения исполкома", - пообещал Черняк.

Как сказал экс-депутат Харьковского горсовета Дмитрий Маринин, Антимонопольный комитет Украины уже занимается проверкой правомерности повышения стоимости проезда в Харькове.

В КГГА задумались о строительстве метро в пригород

Как сообщалось, 7 февраля исполком Харьковского горсовета поднял тарифы на проезд в метро до 8 грн и в электротранспорте - до 6 грн. Заместитель Харьковского городского головы Михаил Фатеев заявил, что повышение соответствует экономически обоснованным затратам: росту минимального уровня заработной платы, подорожанию электроэнергии и запчастей. По результатам 2018 года предприятия, обеспечивающие работу наземного электротранспорта, получили более 142 млн грн убытков, а метрополитен - более 160 млн грн ущерба, утверждает он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Транспорт, Метро, Метрополитен, Проезд, Стоимость проезда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Задержание активистов на Подоле: проведены допросы
02 На Донбассе во время обстрела исчез военнослужащий, получивший травму
03 Opera возвращает VPN на Android
04 Медики рассказали, как с помощью лука уберечься от катаракты
05 Полиция запустила флешмоб "Я - Бандера!"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня
ООС: боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня
Иран готов отправить войска в Ливан
Иран готов отправить войска в Ливан
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.02 - 10.02)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Рецепт дня: смузи из хурмы, апельсина и банана
Рецепт дня: смузи из хурмы, апельсина и банана
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь