В Харькове митинговали против повышения тарифов в общественном транспорте

Новости Украины: В Харькове протестовали против повышения тарифов на проезд в метрополитене и городском наземном электротранспортe.

В центре Харькова состоялась акция протеста против повышения тарифов на проезд в метро и городском наземном электротранспорте.

Среди организаторов акции представители общественных организаций "Евромайдан Харьков", "Национальный корпус", "Антикоррупционный блок участников АТО" и другие, сообщает корреспондент Укринформа.

"Недавнее повышение тарифа на проезд в метро до 8 грн против прежних 5 грн, и проезда в трамваях и троллейбусах до 6 грн против бывших 4 грн едва ли не самое высокое в стране. Оно является экономически необоснованным и никак не улучшает качество обслуживания пассажиров, поэтому новые тарифы нужно отменить ", - заявил во время акции председатель "Нацкорпуса" Харьковщины Константин Немичев.

В свою очередь депутат Харьковского городского совета, член ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Игорь Черняк подчеркнул, что КП "Харьковский метрополитен" могло бы зарабатывать на рекламе: "Однако прибыли из-за непрозрачности идут на счета другого предприятия, арендующего торговые помещения, а убытки перекладываются на пассажиров ".

"На следующей неделе наша организация будет обращаться в суд и требовать отмены решения исполкома", - пообещал Черняк.

Как сказал экс-депутат Харьковского горсовета Дмитрий Маринин, Антимонопольный комитет Украины уже занимается проверкой правомерности повышения стоимости проезда в Харькове.

Как сообщалось, 7 февраля исполком Харьковского горсовета поднял тарифы на проезд в метро до 8 грн и в электротранспорте - до 6 грн. Заместитель Харьковского городского головы Михаил Фатеев заявил, что повышение соответствует экономически обоснованным затратам: росту минимального уровня заработной платы, подорожанию электроэнергии и запчастей. По результатам 2018 года предприятия, обеспечивающие работу наземного электротранспорта, получили более 142 млн грн убытков, а метрополитен - более 160 млн грн ущерба, утверждает он.