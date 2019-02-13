Епископ УПЦ (МП) не смог вернуться в Украину с двойным гражданством

Новости Украины: Епископ Гедеон Харон был задержан пограничниками в аэропорту "Борисполь" из-за проблем с документами.

Архиерей Украинской православной церкви Московского патриархата епископа Макаровского Гедеона (настоящее имя — Юрий Харон) не пустили на территорию Украины по возвращению из-за рубежа из-за проблем с личными документами.

Как сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян, епископа УПЦ (МП) не пропустили пограничники аэропорта «Борисполь», объяснив такой поступок наличием двойного гражданства. Слободян добавил, что у Юрия Харона был изъят украинский паспорт, и с ним проводят беседу другие правоохранительные органы.

Епископ на своей странице в соцсети Facebook опубликовал запись о задержании с фотокопией протокола изъятия паспорта, который у пограничники числится как утерянный. В протоколе отмечено, что по данным ГПСУ в Волынской области паспорт на имя Юрия Харона внесен в учет утерянных, украденных, недействительных и подлежит изъятию.

Отмечается, что епископ прибыл в Киев из Франкфурта.

Согласно информации секретаря епископа протодиакона Антония, этим инцидентом занялась Служба безопасности Украины.