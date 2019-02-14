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В киевском общественном транспорте проезд можно оплатить е-билетом

В киевском общественном транспорте проезд можно оплатить е-билетом
04:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве уже возможна оплата проезда с помощью единого электронного билета.

Оплатить проезд в муниципальном транспорте Киева уже можно с помощью единого электронного билета, который продается в кассах 10 станций столичного метрополитена, а также с помощью "карточки киевлянина", сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Уже сегодня оплатить проезд в любом коммунальном общественном транспорте можно с помощью единого билета, транспортной карточки Kyiv Smart Card, Карточки киевлянина, бумажного билета с QR кодом или QR кода, сгенерированного в кабинете киевлянина", - говорится в сообщении на сайте мэрии в среду.

Как сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, отвечая на вопросы журналистов, для того, чтобы осуществить оплату в салоне наземного транспорта нужно поднести карточку или билет к валидатору, а в метрополитене - к считывающему устройству на турникете. По его словам, на сегодня приобрели и пользуются транспортной карточкой Kyiv Smart Card уже около 2 тыс. киевлян.

"По состоянию на 13 февраля 2019 весь наземный муниципальный транспорт уже оборудован бортовыми компьютерами и валидаторами. Валидаторами оборудованы 1326 единиц наземного транспорта. В 68 вестибюлях киевского метрополитена модернизировано 76 турникетов - они обозначены надписью Kyiv Smart Card. Впоследствии к оплате проезда мы планируем подключить и расчет банковской карточкой", - отметил Ю.Назаров.

Он рассказал, что приобрести Kyiv Smart Card уже можно на станциях метро "Крещатик", "Театральная", "Майдан Независимости", "Академгородок", "Лесная", "Арсенальная", "Теремки", "Выдубичи", "Сырец" и "Почайна".

Продажи на других станциях метро планируют начать в ближайшее время. На данный момент пополнить карту можно в Личном кабинете киевлянина (https://my.kyivcity.gov.ua/), в кассах указанных десяти станций метрополитена и в боксах самообслуживания Ibox. Впоследствии приобрести и пополнить транспортную карту будет возможно в терминалах самообслуживания, расположенных во всех вестибюлях КП "Киевский метрополитен" и на станциях скоростного трамвая, кассах Т-киосков, отдельно пополнить - в мобильном приложении Kyiv Smart City, терминалах 2click, на сайтах iPay и Portmone.

"А вот льготники должны оформить "Муниципальную "Карточка киевлянина". Ее могут получить те, у кого есть льготы на выплаты из бюджета Киева, кто официально трудоустроен в столице, перемещенные лица, которые стоят на учете в Киеве, учащиеся школ и вузов, а также их родители и опекуны. Для получения карты необходимо подать заявку в банк участника проекта - АО "Ощадбанк" и предоставить пакет документов: паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие право на получение карточки, документ о предоставлении льгот (при наличии). Подчеркиваю, что во время валидации льготниками в транспорте карточки киевлянина - деньги за проезд не взимается", - пояснил Ю.Назаров.

Он добавил, что валидация карточки киевлянина необходима для учета количества льготных перевозок. Так, по словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, по февраль 2019 было провалидовано 1,7 млн льготных перевозок. С помощью транспортной карты было совершено более 7 тыс. платных перевозок.

Проверяют факт оплаты пассажиром транспортной услуги контроллеры с помощью специального прибора инспекции. Так, при осуществлении контроля оплаты проезда контроллер переводит систему и транспортные терминалы в режим контроля и специальным прибором проверять факт оплаты пассажиром транспортной услуги перевозчика.

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"Когда вы подносите карту к валидатору, вы получаете сообщение, что проход разрешен и вы можете воспользоваться услугами транспорта после того, как вы "завалидировались". Есть группа контролеров, у них есть считывающие устройства, они заходят в транспортное средство (в настоящее время блокируется бортовой компьютер и, конечно, валидаторы), берут вашу карточку, подносят к считывающему устройству, и становится понятно, вы оплатили поездку или нет", - пояснил Ю.Назаров.

Как подчеркнул директор Департамента, опытную эксплуатацию электронного билета планируют закончить осенью 2019, к тому же времени пассажиры могут пользоваться и жетонами, и талонами для проезда в наземном транспорте.

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Киев, Проезд, Общественный транспорт, Оплата, е-билет.
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