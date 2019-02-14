В Тернопольской области обрушился мост через реку Серет

Новости Украины: В селе Лысовцы на Тернопольщине обрушился мост, который соединял Залещицкий и Борщевский районы и проходил через реку Серет.

В Тернопольской области в селе Лысовцы Залещицкого района обрушился мост, который проходил через реку Серет. В пресс-службе полиции сообщили, что инцидент произошел в среду, 13 февраля, в районе 15:00.

Начальник Залещицкого отделения полиции Вадим Мижнов сообщил, что мост соединял Залещицкий и Борщевский районы, но был в аварийном состоянии.

В полиции рассказали, что в момент обрушения на проезжей части транспорта не было, данный участок дороги перекрыт.

Напомним, в Житомирской области в следствие таяния снега произошло наводнение, которое размыло мост через реку Тетерев. В результате быстрого потепления и таяния снега уровень воды в реке стремительно поднялся. Вероятно, пропускная способность труб, заложенных во время строительства переезда, не справилась с таким количеством воды. Этот мост был временным на объездной дороге в город Радомышль.