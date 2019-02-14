В Днепропетровской области танкисты и разведчики провели боевые стрельбы: фото На Днепропетровщине военнослужащие 24 отдельного штурмового батальона во время занятий по боевой подготовке продолжают совершенствовать боевое мастерство. К учениям с боевой стрельбой привлекался личный состав штурмовых, танковых рот и разведывательных подразделений, сообщает пресс-служба Минобороны. В ходе учений на тактическом поле Новомосковского полигона воины отработали подготовку и ведение оборонительного боя, а также наступательные действия.