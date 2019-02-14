Киевляне без счетчиков получили "заоблачные" платежки за тепло

Новости Украины: В Киеве жители домов без общих счетчиков получили высокие платежки за отопление.

В январе около 12% киевлян получили более высокие счета за отопление, потому что среднемесячная температура была ниже обычной. Об этом сообщил директор СП "Энергосбыт" Константин Лопатин на пресс-брифинге в КГГА 14 февраля.

По его словам, в январе киевляне впервые получили повышенные платежки за отопление. В среднем тариф за тепло и горячую воду вырос на 22% из-за увеличения себестоимости производства.

Однако киевляне, которые живут в домах без общего счетчика тепла, получили счета по еще более высоким тарифам, так как среднемесячная температура оказалась ниже обычной.

Отмечается, что в 2019 году среднемесячная температура воздуха в столице в январе составила -4,5 градусов, а обычно она не опускается ниже -0,14 градусов. Согласно утвержденной правительством формуле расчета тарифа для таких потребителей, базовый тариф умножается на коэффициент отклонения. Таким образом, часть киевлян оплатила тепло в начале года не по 38,5 грн за квадратный метр отапливаемой площади, а по 47,75 грн/м2.

Лопатин напомнил, что жители оборудованных счетчиком квартир получают не нулевые платежки за отопление даже при полностью перекрытых батарей, так как им насчитывают плату за обогрев мест общего пользования.