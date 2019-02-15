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Российские боевики 14 февраля ранили трех бойцов ВСУ

Российские боевики 14 февраля ранили трех бойцов ВСУ
08:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое военных.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, сообщает пресс-цент штаба операции Объединенных сил.

"14 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Фейсбук в пятницу утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских защитников дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе н.п. Пески, из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП - около Опытного, из минометов калибра 120 мм - в районе Верхнеторецка, из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки, со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Павлополя, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Марьинки.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг обстреливал украинских военнослужащих из минометов калибра 120 мм - вблизи Новолуганского, из минометов калибра 82 мм - в районе Крымского, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и с автоматических станковых гранатометов - вблизи Хутора Вольный, со станковых противотанковых гранатометов - в районе Зайцево.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - отмечено в сообщении.

Для корректировки артиллерийского огня в течение дня 14 февраля боевики активно применяли беспилотные летательные аппараты. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военнослужащие сбили четыре вражеских квадрокоптера.

По данным украинской разведки, 14 февраля два боевика уничтожены и четверо ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе ООС.

Как сообщалось, утром 14 февраля по направлению населенного пункта Углегорск осуществлено обстрел поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области высокоточными боеприпасами с применением артиллерийской системы калибра 152 мм, которые запрещены минскими договоренностями. В результате этого обстрела пострадал пожилой мирный житель. Анализ найденных на месте обстрела обломков снаряда подтверждает применение боевиками управляемых 152 мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь", что находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном "Калашников".

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Донбасс, ВСУ, Оккупанты, ООС.
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