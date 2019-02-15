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Жители Харькова за деньги вышли на фейковый митинг в поддержку кровавого маньяка

Жители Харькова за деньги вышли на фейковый митинг в поддержку кровавого маньяка
12:12 Сегодня Телеграф По материалам: www.057.ua Фото: Скриншот

Новости Украины: В Харькове журналисты по предложению участника АТО собрали людей на фейковый митинг за несуществующего кандидата в президенты Украины Анатолия Оноприенко.

Журналисты из Харькова решили проверить местных жителей поведутся ли харьковчане на легкий заработок перед выборами президента. Для этого, в интернете было опубликовано объявление, с предложением прийти на площадь Конституции и поддержать "кандидата в президенты" Анатоля Оноприенко, который умер в 2013 году. За участие в митинге предлагали 1 тысячу гривен.

Как сообщает местное издание "www.057.ua", многие не удосужились проверить, кто такой Оноприенко, и начали подавать заявки на участие в "митинге". Напомним, Анатолий Оноприенко считают одним из самых кровавых маньяков прошлого века. 

Журналисты объяснили, что специально решили выбрать "в кандидаты" не существующего политика, а такую одиозную личность, чтобы показать - любителям "легкой наживы" абсолютно все равно за кого голосовать. По их мнению, если вместо Оноприенко подставить любую фамилию, будь то Милошевич, Мадуро или Захарченко, это не поменяло бы ничего.

Митинг был назначен на среду, 13 февраля. В намеченное время в нужном месте собрались около 100 человек, однако звонков поступало намного больше. Собравшихся попросили проскандировать на камеры "Оноприенко - это мы!", "Оноприенко - это сила!", и "Оноприенко - будущее Украины!". И "митингующие" легко это сделали. Более того, они на камеру уверяли, что будут голосовать именно за Анатолия Оноприенко, хотя "его предвыборную программу еще не читали".

Буквально через час журналисты покинули фейковый митинг и начали отвечать на возмущенные звонки желающих получить тысячу гривен. На все угрозы митингующих, они просили их прочесть внимательно - за кого они сегодня стояли и перестать продавать свои голоса.

Напомним, в Одессе в воскресенье, 10 февраля, около памятника Дюку собралась толпа "митингующих". Как сообщает местное издание "048.ua", людям обещали заплатить по 1000 гривен и еще 70 грн бонусом за каждого приведенного человека.  Несколько дней до этого в группах студентов в вайбере и на сайтах объявлений всем желающим предлагали "поработать" - постоять на митинге. В некоторых объявлениях сообщалось о поддержке некоего кандидата в президенты Сергея Филатова. Отмечается, что желающих подзаработать на митингах не смутило то, что такого кандидата в президенты Украины не существует. 

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Все по теме:

Харьков, Деньги, Видео, Серийный маньяк, Анатолий Оноприенко, Фейковый митинг в Харьокве.
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