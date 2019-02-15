Санитарное законодательство не соблюдалось на 38% проверенных объектах

Новости Украины: В 2018 году Госпродпотребслужба обнаружила почти на 40 процентах проверенных объектов нарушения санитарного законодательства.

Госпродпотребслужба по итогам 2018 года зафиксировала нарушения санитарного законодательства на 38,4% объектов – 26,5 тыс. из 69 тыс. проверенных, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Госпродпотребслужбы, самый высокий процент нарушений по результатам проверок установлен на объектах централизованного водоснабжения – 64,4%, в оздоровительных учреждениях для взрослых – 43,8%, на объектах обращения с твердыми бытовыми отходами – 55%. Кроме того, фиксировались нарушения на пищевых объектах (44%), на предприятиях сельского хозяйства (38%).

Сумма штрафов за нарушения санитарного законодательства составила 478,4 тыс. грн. 61% штрафов наложен за нарушения в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях. Помимо этого, органы Госпродпотребслужбы выдали 8,6 тыс. предписаний.

По решению суда приостановлена деятельность одного промышленного объекта в Киеве, в правоохранительные органы передано 105 дел.

Кроме того, Госпродпотребслужба в 2018 году рассмотрела 6,5 тыс. жалоб физлиц в сфере санитарного законодательства, комиссионное рассмотрение инициировано в 2,9 тыс. случаях. Повторно на рассмотрение поступило 407 жалоб физических лиц.