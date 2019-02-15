Российские боевики продолжают минировать Донбасс

Новости Украины: Российское командование продолжает направлять на Донбасс запрещенное международными конвенциями оружие.

В Минобороны Украины располагают доказательствами фактов поставки на Донбасс запрещенного международными конвенциями командованием вооруженных сил РФ.

Как передает корреспондент, с таким заявлением выступил представитель Минобороны по АТО полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

По его словам, командование ВС РФ не прекращает поставки на территорию Донецкой и Луганской областей различного вида вооружения, в том числе и запрещенного международными конвенциями.

Гуцуляк заявил, что в конце января ВС РФ подразделениям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) «армейских корпусов» была выдана партия противопехотных мин нажимного действия (ПМН) о осколочного поражения (ОЗМ-72).

Он добавил, что силами российских инженеров-саперов были установлены полученные минно-взрывных заграждения на передовых позициях на всех направлениях. Эти работы были выполнены, традиционно для врага, в спешке без протокольного документирования.

«Указанные преступные действия российских оккупационных войск повышают минную опасность в регионе и представляют угрозу жизни гражданского населения. В то же врем нередко приводят к потерям самих оккупантов», - подчеркнул Гуцуляк.

Представитель Минобороны напомнил, как 8 февраля на своих же минах подорвалась диверсионно-разведывательная группа ВС РФ при попытке выйти со своих позиций на передовой.