В Киеве ограничат движение на одном из мостов

Новости Украины: В среду, 20 февраля, в Киеве ограничат движение на Северном мосту и на ул.Братиславской.

В среду, 20 февраля, в столице в связи с ремонтом частично ограничат движение транспорта на Северном мосту и на пересечении ул.Братиславской с ул.Шолом-Алейхема, сообщила пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодора".

"20 февраля в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта: с 10.00 до 14.00 на Северном мосту через р. Десенка в направлении жилого массива Троещина; с 14.00 до 19.00 на путепроводе на пересечении ул.Братиславской с ул.Шолом-Алейхема", – говорится в сообщении на странице корпорации в Фейсбук во вторник.

КП "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в понедельник, 18 февраля водителю столичного автобуса №90, в салоне которого находились пассажиры, стало плохо за рулем, и он врезался в зоомагазин.