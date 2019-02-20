Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены

На Донбассе боевики сбили беспилотник ОБСЕ

На Донбассе боевики сбили беспилотник ОБСЕ
10:29 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: 17 февраля вблизи Желтого в Луганской области обстреляли мини-беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а 18 февраля миссия потеряла БПЛА.

В воскресенье, 17 февраля, боевики недалеко от Луганска осуществили обстрел и сбили БПЛА СММ ОБСЕ, который отслеживал огневую активность НВФ, сообщили в Украинской стороне СЦКК.

"17 февраля наблюдатели СММ ОБСЕ находились вблизи поселка Желтое (на северо-западе от Луганска) и руководили полетом БПЛА. Неожиданно наблюдатели Миссии услышали две очереди и один одиночный выстрел из стрелкового оружия примерно в 1,3 км от того места, где они находились. По их оценке, выстрелы были осуществлены по БПЛА, который после этого потерял высоту. Команда Миссии вернула БПЛА, получивший повреждение во время аварийной посадки, и немедленно оставила этот район", – говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба ООС в среду утром.

По информации наблюдателей Миссии, провокационные действия боевиков связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений ООС.

Обострение на Донбассе: боевики применили артиллерию, трое бойцов ООС ранены

В Украинской стороне СЦКК добавили, что считают недопустимыми и безответственными действия боевиков по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей.

"Подобными вооруженными нападениями, оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении", – сказано в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Боевики, Донбасс, Беспилотник, ВСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 Врачи назвали причины пониженной температуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы хотят отставки Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь