На Донбассе боевики сбили беспилотник ОБСЕ

Новости Украины: 17 февраля вблизи Желтого в Луганской области обстреляли мини-беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а 18 февраля миссия потеряла БПЛА.

В воскресенье, 17 февраля, боевики недалеко от Луганска осуществили обстрел и сбили БПЛА СММ ОБСЕ, который отслеживал огневую активность НВФ, сообщили в Украинской стороне СЦКК.

"17 февраля наблюдатели СММ ОБСЕ находились вблизи поселка Желтое (на северо-западе от Луганска) и руководили полетом БПЛА. Неожиданно наблюдатели Миссии услышали две очереди и один одиночный выстрел из стрелкового оружия примерно в 1,3 км от того места, где они находились. По их оценке, выстрелы были осуществлены по БПЛА, который после этого потерял высоту. Команда Миссии вернула БПЛА, получивший повреждение во время аварийной посадки, и немедленно оставила этот район", – говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба ООС в среду утром.

По информации наблюдателей Миссии, провокационные действия боевиков связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений ООС.

В Украинской стороне СЦКК добавили, что считают недопустимыми и безответственными действия боевиков по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей.

"Подобными вооруженными нападениями, оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении", – сказано в сообщении.