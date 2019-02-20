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Задержан полковник полиции, который продавал информацию коллекторам и купил себе 9 квартир

Задержан полковник полиции, который продавал информацию коллекторам и купил себе 9 квартир
11:44 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: В Киеве задержан экс-начальник департамента Нацполиции, продававший сведения коллекторам и купивший затем 9 квартир.

Правоохранители разоблачили в Киеве бывшего начальника одного из департаментов Национальной полиции Украины, уличенного в организации схемы незаконного обогащения (продажа служебной информации). Впоследствии за легализованные средства этот полковник полиции приобрел в столице 9 квартир.

Как сообщает в среду департамент внутренней безопасности Нацполиции, полковник вместе с сообщниками на протяжении длительного периода за денежное вознаграждение предоставляли конфиденциальные сведения и непосредственный доступ к ним коллекторским конторам, сети банковских учреждений и частным предприятиям.

Установлено, что 47-летний полковник полиции, бывший начальник одного из департаментов, - в начале 2018 года вышел на пенсию и наладил схему незаконного обогащения путем систематического незаконного вмешательства в работу автоматизированных систем МВД и Нацполиции и незаконного использования информации с ограниченным доступом.

Он привлек к своим преступным планам специалистов среди сотрудников Нацполиции, осуществляющих обслуживание автоматизированных ведомственных баз. Его сообщники давали возможность другим участникам группировки – бывшим коллегам - осуществлять несанкционированное удаленное вмешательство в служебные системы с целью получения конфиденциальных сведений о гражданах Украины, в пользу представителей коммерческих организаций за денежное вознаграждение.

Клиентами и нелегальными пользователями служебной информации становились службы безопасности и персонала коллекторских контор, крупных частных предприятий, банковских учреждений или любой платежеспособный человек.

Для прикрытия организатор группировки открыл фиктивное частное предприятие в сфере предоставления телекоммуникационных услуг. Его бывший подчиненный, действующий сотрудник Нацполиции, наладил по месту проживания "дежурную часть" наподобие call-центра "102", через которой "клиенты" круглосуточно в телефонном режиме получали данные.

В сообщении указано, что приобретенные за незаконно полученные средства квартиры в Киеве полковник сдает в аренду. Причем часть из них была куплена до выхода его на пенсию, то есть утечка конфиденциальной информации осуществлялась и во время службы в органах.

"…проведено 58 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, в служебных кабинетах сотрудников полиции, работников банков, предприятий и контор. Изъята разнообразная оргтехника, сервер, мобильные телефоны, копии документов, черновая документация, патроны и средства в отечественной и иностранной валюте", - информирует департамент внутренней безопасности Нацполиции.

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После получения очередного денежного вознаграждения за предоставленную информацию задержан соорганизатор группировки. Также на основании ст. 208 УПК Украины задержаны три основных фигуранта, в том числе бывший начальник департамента Нацполиции.

Следователи Главного следственного управления готовят объявление подозрения шести участникам организованной группировки по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

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Киев, Полиция, Происшествие, Полковник.
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