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Госпогранслужба задержала контрабандистов со стрельбой: есть пострадавшие

Госпогранслужба задержала контрабандистов со стрельбой: есть пострадавшие
18:10 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Пограничники вынуждены были применить оружие.

Пограничники были вынуждены применить оружие против контрабандистов, напавших на наряд. Об этом помощник главы ГПСУ Олег Слободян написал в Facebook.

"Сегодня около 13.30 очередном отделения "Красноильск" на Буковине от пограничного наряда поступила информация об обнаружении в тылу участка большой группы (более 10 человек) с пакетами сигарет, которая двигалась в направлении границы. Увидев пограничников, неизвестные бросили пакеты с сигаретами (около 20 ящиков) и бросились наутек. Но уже через несколько минут, поняв, что количественно их гораздо больше, чем пограничников, вернулись, чтобы применить силу против наряда и отбить брошенный товар".

Слободян отметил, что "с целью пресечения незаконных действий нарушителей и недопущению предпосылок к завладению оружием, пограничники в пределах, определенных законодательством и предоставленных полномочий вынуждены были применить оружие. В результате два человека получили пулевые ранения нижних конечностей".

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Он сообщил, что данные граждане уже доставлены в городскую больницу. Пограничники проинформировали об инциденте полицию и другие правоохранительные органы.

В ГНСУ отмечают, что сопротивление законным действиям пограничников при исполнении ими обязанностей по охране границы является недопустимым. Пограничники и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы пресекать попытки незаконной деятельности на границе.

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Все по теме:

Пограничники, Госпогранслужба, Буковина, Государственная пограничная служба Украины, Красноильск, Госпогранслужба Украины, Олег Слободян, Помощник главы ГПСУ.
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