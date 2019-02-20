Госпогранслужба задержала контрабандистов со стрельбой: есть пострадавшие

Новости Украины: Пограничники вынуждены были применить оружие.

Пограничники были вынуждены применить оружие против контрабандистов, напавших на наряд. Об этом помощник главы ГПСУ Олег Слободян написал в Facebook.

"Сегодня около 13.30 очередном отделения "Красноильск" на Буковине от пограничного наряда поступила информация об обнаружении в тылу участка большой группы (более 10 человек) с пакетами сигарет, которая двигалась в направлении границы. Увидев пограничников, неизвестные бросили пакеты с сигаретами (около 20 ящиков) и бросились наутек. Но уже через несколько минут, поняв, что количественно их гораздо больше, чем пограничников, вернулись, чтобы применить силу против наряда и отбить брошенный товар".

Слободян отметил, что "с целью пресечения незаконных действий нарушителей и недопущению предпосылок к завладению оружием, пограничники в пределах, определенных законодательством и предоставленных полномочий вынуждены были применить оружие. В результате два человека получили пулевые ранения нижних конечностей".

Он сообщил, что данные граждане уже доставлены в городскую больницу. Пограничники проинформировали об инциденте полицию и другие правоохранительные органы.

В ГНСУ отмечают, что сопротивление законным действиям пограничников при исполнении ими обязанностей по охране границы является недопустимым. Пограничники и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы пресекать попытки незаконной деятельности на границе.