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Сутки на Донбассе: оккупационные войска 9 раз обстреляли позиции ООС

Сутки на Донбассе: оккупационные войска 9 раз обстреляли позиции ООС
20:33 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты.

По состоянию на 18.00 среды, 20 февраля, российско-оккупационные войска 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Один украинский военный получил ранение. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

"В период с 00.00 до 18.00 текущих суток противник девять раз обстрелял позиции наших войск, из них восемь раз - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями с расходом 101 мины калибров 120 и 82 мм", - отмечается в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты: дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединский; дважды, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное; из минометов калибра 120 мм - у поселка Широкино; в районе города Марьинка огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты осуществили три обстрела позиций подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Екатериновка; дважды, из минометов 120-го и 82-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный.

Подразделения, на которые осуществлялся огневое воздействие, ответили противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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