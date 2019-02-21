Ситуация на Донбассе: украинский военный получил смертельное ранение

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"20 февраля российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз - из вооружения, запрещенного минскими договоренностями с расходом 125 мин калибров 120 и 82 мм. В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение", - говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг утром.
Кроме того, враг обстреливал укрепления подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по украинским защитникам велся прицельный снайперский огонь.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник семь раз обстрелял украинские опорные пункты дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Лебединский, дважды, из минометов калибра 120 мм - вблизи с.Водяное, дважды, сначала из минометов калибра 120 мм, а позже - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у н.п. Широкино, из снайперского оружия - в районе Марьинки.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли шесть позиций подразделений Объединенных сил - дважды, из минометов 82 калибра, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - около пгт. Новоалександровка, дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Хутор Вольный, из минометов калибра 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Екатериновка, из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Новотошковское.
"Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств", - отметили в штабе.
По данным украинской разведки за минувшие сутки один боевик уничтожен и двое ранены.
"С начала текущих суток огонь по нашим позициям враг не открывал", - добавили в штабе.