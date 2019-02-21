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Ситуация на Донбассе: украинский военный получил смертельное ранение

Ситуация на Донбассе: украинский военный получил смертельное ранение
07:35 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"20 февраля российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз - из вооружения, запрещенного минскими договоренностями с расходом 125 мин калибров 120 и 82 мм. В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение", - говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг утром.

Кроме того, враг обстреливал укрепления подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по украинским защитникам велся прицельный снайперский огонь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник семь раз обстрелял украинские опорные пункты дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Лебединский, дважды, из минометов калибра 120 мм - вблизи с.Водяное, дважды, сначала из минометов калибра 120 мм, а позже - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у н.п. Широкино, из снайперского оружия - в районе Марьинки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли шесть позиций подразделений Объединенных сил - дважды, из минометов 82 калибра, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - около пгт. Новоалександровка, дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Хутор Вольный, из минометов калибра 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Екатериновка, из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Новотошковское.

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"Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств", - отметили в штабе.

По данным украинской разведки за минувшие сутки один боевик уничтожен и двое ранены.

"С начала текущих суток огонь по нашим позициям враг не открывал", - добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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