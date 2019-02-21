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В Николаевской области парень спустил на свою девушку собаку и бросил ее умирать

В Николаевской области парень спустил на свою девушку собаку и бросил ее умирать
10:37 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф По материалам: УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: В Николаевской области собака бойцовской породы разорвал лицо 27-летней девушке, а также прокусил ей череп, девушка скончалась в больнице.

В городе Вознесенск, Николаевской области 27-летняя девушка погибла в результате ран, нанесенных бойцовским псом. Известно, что во вторник вечером, 19 февраля девушка пошла на свидание со своим парнем. Тот пришел на свидание с ротвейлером.

Как сообщают местные СМИ, собака напал на девушку и разорвала ей лицо, а также прокусил череп. Хозяин собаки повел себя странно – он просто скрылся с места происшествия и не оказал раненой девушке помощь. И в итоге она всю ночь провела на улице, только на следующий день в 4.00 в экстренные службы обратились случайные прохожие. Однако, в больнице уже ничем не смогли помочь – девушка скончалась.

Сообщается, что погибшая жила с пожилой бабушкой. Ситуация в семье погибшей девушки была сложной, так как ее мать злоупотребляла алкоголем. По предварительной информации, ситуацию под контроль взяла администрация города, и девушку похоронят за счет бюджетных средств.

На данный момент, полиция выясняется обстоятельства трагедии. Дело расследуют по статье "Умышленное убийство". 

Напомним, в Тернопольской области мужчина из ревности нанес около 40 ножевых ранений себе и жене, оба находятся в реанимации. Полицейские выяснили, что ранее мужчина из ревности систематически избивал жену. После последних побоев 24-летняя потерпевшая попала в больницу, а на нападавшего правоохранители открыли уголовное производство.

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Все по теме:

Николаевская область, Нападение, Девушка, Смерть, Раны, Вознесенск, Собака бойцовской породы, Собака породы ротвейлер.
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