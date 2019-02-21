Транспортный коллапс: как жители Киева штурмуют городскую электричку (Видео)

Новости Украины: В Киеве на жилмассиве Троещина в утренний час пик возникли проблемы с движением городской электрички.

В Киеве на жилмассиве Троещина снова возникли проблемы с движением городской электрички - помимо отмены нескольких утренних рейсов в час пик, было сокращено количество вагонов. В связи с этим пассажирам, которых собралось на станции внушительное количество, пришлось буквально штурмовать вагоны, чтобы получить возможность выехать в сторону центра города.

Видео утреннего "штурма" в среду опубликовали ряд столичных пабликов в Facebook. В комментариях некоторые пассажиры отмечают, что им удалось выехать в кабине машиниста, а другие констатируют, что подобные проблемы жители Троещины испытывают едва ли не каждый день.

В пресс-службе "Киевпастранса", который следит за движением городской электрички, утром уже традиционно сообщили об отмене "по техническим причинам" нескольких рейсов, заявив, что "безопасность пассажиров в приоритете".

Напомним, в Киеве, 21 февраля, ограничат вход на центральных станциях метро,в связи с футбольным матчем.