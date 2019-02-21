Во Львовской области произошло ДТП с рейсовым автобусом, есть погибший

Новости Украины: На Львовщине в результате столкновения с автобусом погиб водитель автомобиля "Мерседес".

Во Львовской области на трассе Львов-Шегини произошло ДТП: рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем Mercedes.

Об этом сообщает областное управление Национальной полиции.

Авария произошла в одном из сел Городокского района 21 февраля.

Известно, что столкнулись автобус, который осуществлял международные пассажирские перевозки, за рулем которого находился 46-летний киевлянин, и Mercedes, которым управлял 35-летний житель Городка. В результате ДТП водитель автомобиля умер на месте пришествия. По предварительным данным пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались. Причины ДТП на данное время не известны.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство.

Напомним, 19 февраля возле села Пышное Лубенского района Полтавской области микроавтобус Volkswagen влетел в отбойник и перевернулся, на месте ДТП погибли пять человек.