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В Донецкой области задержан один из организаторов псевдовыборов

В Донецкой области задержан один из организаторов псевдовыборов
13:24 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: СБУ задержала в Донецкой области организатора фейковых выборов "главы и депутатов ДНР" в 2018.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области местную жительницу, помогавшую в организации псевдо-выборов так называемого "главы ДНР" и "депутатов народного совета" в ноябре 2018 года.

Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что местная жительница занимала должность заместителя председателя "территориальной избирательной комиссии" одного из участков Новоазовского района и за денежное вознаграждение обеспечивала организацию и проведение фейковых волеизъявлений.

"Правоохранители задержали женщину на подконтрольной украинской власти территории, куда она приехала в личных делах", - сказано в сообщении.

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В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц) женщине объявлено о подозрении.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ разоблачили и прекратили масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР".

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СБУ, Донецкая область, Донбасс, ДНР.
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