Разоблачены мошенники, торговавшие "липовыми" облигациями Tesla Motors

Новости Украины: Мошенники организовали схему по продаже ценных бумаг американского гиганта "Tesla Motors Inc".

Украинские правоохранители пресекли деятельность группы мошенников, которые совершали хищение средств граждан под видом продажи ценных бумаг американской компании «Tesla Motors Inc.», сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно сообщению, участники схемы создали сайт якобы представительства компании «Tesla Motors Inc.» в Украине и создали в столице два предприятия ОО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина».

После чего злоумышленники на сайте http://tesla-group.com.ua разместили рекламу о продаже ценных бумаг американского гиганта, где было указано, что ООО «Тесла Групп Украина» уже более четырех лет предлагает украинским физическим лицам приобрести облигации данной компании.

Согласно сообщению правоохранителей, злоумышленники не совершали сделок по ценным бумагам и не осуществляли деятельность на фондовом рынке, вместо этого присваивали средства, полученные от граждан. Убытки от деятельности мошенников оцениваются в 120 тыс долларов США.

В результате работы следователей сегодня в Одессе были задержаны двое причастных к этой схеме злоумышленников, продолжаются другие следственные мероприятия.

Открыто уголовное дело по ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 УК Украины. Преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с запретом занимать некоторые должности и заниматься определенной деятельностью до 3-х лет с конфискацией имущества.

Столичная прокуратура просит пострадавших от деятельности ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина» обращаться к правоохранителям по адресу: город Киев, улица Большая Васильковская, 38а или по телефону 044-287-60-72.