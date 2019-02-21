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Полиция достигла успехов в реформах по борьбе с наркопреступностью

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Полиция достигла успехов в реформах по борьбе с наркопреступностью
21:55 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины: В четырех регионах Нацполиция начала реформирование подразделений противодействия наркопреступности.

Национальная полиция дала старт реформированию подразделений, призванных противодействовать наркопреступности в четырех регионах Украины. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на совещании с руководителями центрального аппарата и региональных подразделений по борьбе с наркопреступностью.

Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции, Аброськин заявил о реформировании ведомства в Черкасской, Львовской, Закарпатской и Херсонской областях. Реформы проводятся при поддержке международных партнеров.

В частности, координатор проекта по правоохранительным вопросам Посольства США Олег Савчин отметил успех в 2018 году реформы Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. По его словам, эффективная работа региональных подразделений должна обуславливаться качественным кадровым отбором в подразделениях борьбы с наркопреступностью областных управлений полиции.

"Это проект, которым мы можем гордиться. Это проект, о котором знают в Соединенных Штатах Америки. Мы помогли Нацполиции оборудованием, провели тренинги для оперативников. Но на самом деле ключом к успеху было не оборудование, оно только прибавлялось. Ключ - это правильное управление, правильный подбор кадров. Кадры - это основа, управление - стержень, а все остальное только нарастает", - отметил Олег Савчин.

Аброськин в свою очередь отметил, что за январь текущего года подразделения противодействия наркопреступности пресекли деятельность 9 группировок и 55 групп наркосбытчиков, осуществляющих деятельность через Интернет.

Помимо этого, было ликвидировано 19 нарколабораторий и 115 наркопритонов. У наркоторговцев арестовано имущество и изъято средств на 18,2 миллиона гривень.

Полицейские сообщили о подозрении в совершении тяжких и особо тяжких преступлений 333 лицам, из которых 112 были арестованы.

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Украина, США, Полиция, Наркопреступность, Вячеслав Аброскин, Нацполиция.
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