В Харькове задержали группу с незаконным арсеналом оружия (Фото)

Новости Украины: СБУ и Национальная полиция разоблачили группу людей, которая хранила больше количество оружия.

Харьковская местная прокуратура № 1 совместно с Управлением СБУ в области и Национальной полицией разоблачила группу из трех человек, которая хранила арсенал оружия, и проверяет ее на причастность к нападению на журналиста и подготовке нападений на общественных активистов.

"Во время санкционированных судом обысков по местам проживания трех фигурантов производства (все - жители области в возрасте от 33 до 40 лет) изъяты два автомата Калашникова АКС-74, пистолеты, боевая граната, травматическое и холодное оружие.

По оперативным данным, изъятые автоматы попали в незаконный оборот во время оккупации территории Украины российско-террористическими силами и незаконными вооруженными формированиями", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Начато досудебное расследование по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Кроме того, в настоящее время проверяется причастность участников группы к нападению на харьковского журналиста и подготовке нападений на общественных активистов. Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрениях фигурантам производства и избрании им меры пресечения.