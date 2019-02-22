В Киеве в канаве нашли труп голой женщины

Новости Украины: В Киеве 22 февраля на Черниговской голую женщину нашли мертвой в канаве.

В пятницу, 22 февраля, в Киеве на улице Попудренко обнаружили труп женщины. Тело лежало в канаве зеленой зоны вблизи станции метро "Черниговская".

Вызов на линию экстренных служб поступил около 06:30. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

К сожалению, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать сметь. На вид погибшей около 30-35 лет. Женщина была полностью раздета и лежала на куртке возле забора линий метрополитена. Предварительно, на теле были обнаружены следы насильственной смерти, а у рта была пена.

От чего именно скончалась женщина — будут выяснять правоохранители. На месте работали следственно-оперативные группы главного управления и Днепровского района столицы. Подробности инцидента выясняются.

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