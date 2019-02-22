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В Херсоне улицу назвали именем Екатерины Гандзюк

В Херсоне улицу назвали именем Екатерины Гандзюк
13:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Депутаты Херсонского горсовета переименовали в честь Екатерины Гандзюк улицу Лютеранскую, на которой расположено областное управление Национальной полиции.

Херсонский городской совет принял решение о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.

Как сообщает пресс-служба Херсонского горсовета, соответствующее решение было принято на сессии в пятницу.

"За" проголосовали 38 депутатов", - говорится в сообщении.

На Лютеранской улице находятся Служба безопасности Украины и Главное управление Национальной полиции в Херсонской области.

Кроме того, отмечается, что решением горсовета также предусмотрено присвоение скверу на углу улиц Купеческой и Мостовой имени участника Революции достоинства и волонтера Дениса Лошкарева.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова – в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Мангера арестовали с правом залога

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука. 12 ноября суд арестовал Павловского.

По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк. 4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу "Москаль-младший". По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко". 10 декабря по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, пока следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера. Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК "Теракт", это преступление подследственно СБУ.

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Полиция, Херсон, Екатерина Гандзюк, Убийство Гандзюк.
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