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Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе

Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
21:35 Пт, 22 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: У Кличко решили объявить новый тендер на ТЭО метро до Троещины.

Отмена тендера на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) Подольско-Выгуровской линии метро – технический момент, уже на следующей неделе будет объявлен новый.

Так прокомментировал информацию об отмене тендера заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба столичной администрации.

"Повторный тендер будет объявлен уже на следующей неделе. Причина такого шага – изменение источника финансирования: предварительный должен финансироваться из городского бюджета, а новый будем финансировать средствами городского бюджета и собственных средств КП "Киевский метрополитен", – подчеркнул Давтян.

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По его словам, ни на сроки разработки ТЭО, ни на будущие строительные действия переноса тендера не будет.

"На данном этапе необходимо провести некоторые работы по уточнениям источников финансирования. Это юридическая процедура. Она не повлияет на запланированные сроки реализации проекта", - подчеркнул Давтян.

Как известно, строительство Подольско-Выгуровской линии киевского метрополитена предусматривает строительство линии Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо.

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Киев, КГГА, Метро, Дмитрий Давтян.
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