В "Киевавтодор" готовы к уборке снега в столице

Новости Украины: "Киевавтодор" подготовил 321 единици снегоуборочной техники и 54 бригады с ручной уборки снега.

С вечера пятницы на дорогах Киева дежурят 321 единица техники и 54 бригады с ручной уборки снега КП "Киевавтодор", сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"К вечеру в Киеве начался снег. 321 единица снегоуборочной техники и 54 бригады с ручной уборки предприятий "Киевавтодора" дежурят в столице", – говорится в сообщении мэрии со ссылкой на пресс-службу коммунальной корпорации в пятницу.

В информации отмечается, что дорожники проводят обработку противогололедными материалами мостов, путепроводов, спусков и подъемов, улиц со сложными условиями движения. Эти меры направлены на недопущение образования гололеда.

В КГГА подчеркнули, что дорожно-эксплуатационные предприятия "Киевавтодора" внимательно следят за синоптической ситуацией и в соответствии с погодными условиями принимать все необходимые меры для обеспечения безопасных условий движения на улично-дорожной сети Киева.