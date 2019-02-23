В Ивано-Франковской области погибли два туриста

Новости Украины: ГСЧС: К спасательному посту на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями.

В Карпатах в Ивано-Франковской области в пятницу 22 февраля погибли двое туристов, которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"22 февраля в 21:45 в ГСЧС поступила информация, что на поисково-спасательный пост на горе Поп Иван обратилась группа туристов (8 человек), которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский. В 21:30 к спасательному посту на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на субботу.

В ГСЧС подчеркнули, что по состоянию на 22:10 пятницы из группы туристов на горе Поп Иван погибло 2 человека, остальные 6 туристов находятся в помещении спасательного поста. Угроза жизни отсутствует.