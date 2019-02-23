На оздоровление детей Сумской области направлено 11,5 млн грн

Новости Украины: Сумской облсовет направит в этом году на оздоровление и отдых детей почти 11,5 млн грн.

Сумской областной совет направит в 2019 году на оздоровление и отдых детей почти 11,5 миллиона гривен.

Как передает корреспондент, соответствующую областную программу оздоровления и отдыха детей на 2019 год облсовет утвердил на сессии 22 февраля.

В частности, в облсовете отметили, что в 2016 году услугами по оздоровлению и отдыху было охвачено 50,5% детей школьного возраста, в 2017 - 51,3%, в 2018 - 50,5%.

Финансирование оздоровительно-отпускных кампаний осуществляется из бюджетов различных уровней, профсоюзных комитетов и других источников, не запрещенных законодательством. Так, в 2016 году общий объем финансового обеспечения оздоровительной кампании за счет средств областного бюджета составил 5 млн 515,37 тыс. грн, в 2017 - 6 млн 91,3 тыс. грн, в 2018 - 8 млн 977, 9 тыс. грн. В то же время стоимость путевок на оздоровление детей ежегодно возрастает. Так, в 2016 году средняя стоимость путевки в загородное учреждение оздоровления и отдыха области составляла 3,6 тыс. грн, в 2017 - 4,5 тыс. грн, в 2018 - 5,4 тыс. грн.

Фактически ежегодно расширяется также перечень льготных категорий детей и их количество, а значит, соответственно, растет потребность в оздоровлении за счет бюджета. Осложняет ситуацию и факт отсутствия финансирования услуг по оздоровлению из государственного бюджета и полное отсутствие с 2015 года финансирования оздоровительной кампании за счет средств Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности.

Целью принятой программы является обеспечение проведения оздоровления и отдыха детей Сумской области, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, в соответствии с потребностями региона, увеличением качественных и количественных показателей оздоровленных детей.

Реализация программы позволит обеспечить эффективное проведение оздоровительно-отпускной кампании в 2019 году., а также обеспечить открытый, объективный и прозрачный подбор и направление детей в учреждения оздоровления и отдыха области и Украины.

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на финансирование сферы оздоровления и отдыха детей, общим объемом 11 млн 462,1 тыс. грн.

Своим решением Сумской облсовет также рекомендовал городским, сельским, поселковым и районным советам утвердить местные программы оздоровления и отдыха детей на 2019 год; при формировании местных бюджетов на 2019 год предусматривать средства на реализацию мероприятий соответствующих программ; привлекать к реализации мероприятий, программ и проектов по оздоровлению и отдыху детей предприятия различных форм собственности, расположенных на подведомственных территориях, общественные, благотворительные организации и фонды.