Смеяться или плакать: Кличко "похвастался" ростом смертности в больницах (Видео)

Городской голова Киева Виталий Кличко оконфузился в эфире телеканала NewsOne, рассказывая о смертности в интенсивной терапии. Видео опубликовала в Facebook журналист Татьяна Высоцкая. "Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь - каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни", - сказал мэр Кличко. "Человек повторяет заученные фразы, не вникая в суть. Поэтому и не осознает, когда что-то искажает и произносит глупости. Так смеяться нам или плакать?" - задается вопросами Высоцкая. Вполне вероятно, что политик имел в виду совсем другие процессы, то есть, что умирать стало меньше людей. Видимо глава столицы хотел сказать, что уровень смертности уменьшился с 1/2 до 1/6.