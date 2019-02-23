Возле блокпоста оккупантов на Донбассе микроавтобус наехал на мину: Есть погибшие

Новости Украины: На оккупированной территории неподалёку от блокпоста боевиков на Донбассе взорвался микроавтобус.

На временно оккупированной территории в 50 метрах от контрольного пункта "Еленовка", где российско-оккупационные войска осуществляют пропуск граждан, на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Сегодня, в 12.30, в 50 метрах от контрольного пункта "Еленовка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля. Согласно предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения", - сообщили в штабе.