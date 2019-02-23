Полиция ищет лжеминера харьковского ж/д вокзала

Новости Украины: В субботу в Харькове поступила информация, что в здании вокзала заложена взрывчатка.

Сообщения о минировании здания Южного вокзала в Харькове, которые поступали в полицию дважды в течение субботы, не подтвердились.

"Всего было осмотрено 50тыс.кв.м. помещений и прилегающей территории, эвакуировано 2,5 тысячи граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции принимают меры, чтобы установить, кто сделал ложное сообщение о минировании вокзала.

Как сообщалось, информация о том, что в здании вокзала заложена взрывчатка поступило в полицию в субботу в 8:40 и в 12:30.

Движение поездов на время проверки не приостанавливалось.