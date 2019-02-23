СЦКК: Оккупанты вывели за пределы мест хранения почти сотню танков

Новости Украины: Оккупанты вывели за пределы мест хранения 95 танков и множество пушек

Украинская сторона СЦКК сообщает, что 95 российских танков и десятки артиллерийских систем и орудий оккупантов выведены за пределы мест хранения и линий отвода.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС со ссылкой на СЦКК.

"По данным отчета СММ ОБСЕ от 21 февраля 2019 года, мониторинг отвода вооружения показывает, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. Это, прежде всего, танки, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, минометы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 февраля наблюдатели Миссии зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. А именно - семь танков неподалеку Старопетровского.

Кроме того, 17 февраля, за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения также вблизи Мирного (юго-западнее Луганска) по доступным СММ данным воздушного наблюдения было выявлено семнадцать танков, девять единиц самоходной и восемнадцать буксируемой артиллерии или минометов. А двадцать семь танков оккупанты разместили возле Круглика.

На следующий день, также на основе доступных Миссии данных воздушного наблюдения, юго-западнее Луганска было зафиксировано семнадцать танков вблизи Бугаевки, шесть танков неподалеку Шимшиновки и двадцать один танк рядом с Терновым.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минскими договоренности, откровенное пренебрежение взятыми на себя обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу вооружения по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе", - сообщают в ООС.