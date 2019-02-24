В Киеве льготников могут лишить права бесплатного проезда в транспорте

Новости Украины: В Киеве льготникам планируют выплачивать наличные для оплаты проезда в транспорте, размер выплаты может составить 240 гривен в месяц.

В Киевской городской государственной администрации планируют лишить льгот лиц, которые имеют право бесплатного проезда в городском транспорте. Вместо этого, льготникам планируют выплачивать наличные для оплаты проезда в транспорте. Об этом говорится в проекте распоряжения на сайте КГГА.

Размер такой выплаты, согласно документу, составит 240 гривен в месяц.

"Утвердить на 2019 год размер ежемесячной наличной выплаты отдельным категориям граждан, определенных пунктом 2 Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 года № 197, имеющих льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных (кроме железнодорожного и речного транспорта) маршрутах в сумме 240 гривень", - говорится в проекте распоряжения.

Ранее сообщалось, что льготники Киева неограниченно могут пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте на основании "Карточки киевлянина". Киев пока является единственным городом в Украине, который предусматривает в своем бюджете средства на возмещение льготного проезда. Сегодня льготники столицы могут пользоваться правом на бесплатный проезд неограниченно, то есть осуществлять такое количество поездок, сколько считают нужным.