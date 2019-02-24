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Контрабандисты спрятали 15 тысяч пачек сигарет в концентрате руды в поезде

Контрабандисты спрятали 15 тысяч пачек сигарет в концентрате руды в поезде
12:57 Сегодня Телеграф Фото: ГФС

Новости Украины: В железнодорожном пункте пропуска "Павлово" во время осмотра грузового поезда, который ехал в Словакию, пограничники обнаружили в концентрате руды сигареты.

В железнодорожном пункте пропуска "Павлово" при осмотре грузового поезда, следовавшего в Словакию, правоохранители обнаружили 15 тысяч пачек контрабандных сигарет, скрытых в окатыши концентрата руды. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, табачные изделия без акцизных марок было упаковано в полиэтиленовую пленку и помещен под рудой в трех вагонах поезда.

Еще в одном случае пограничники обнаружили контрабанду сигарет, скрытых в авто.

Направляясь в Словакию в частных делах через пункт пропуска "Ужгород", у гражданина Украины обнаружили 200 пачек сигарет. Их мужчина скрыл от контроля в порогах и под обшивкой крыльев автомобиля. Найти контрабанду правоохранителям помогла служебная собака, обученная на поиск табака.

В обоих случаях выявлены сигареты были изъяты. Скрытый в грузовом поезде табак оценили в 225 тысяч гривен, а закарпатец лишился и транспортного средства, и скрытых в нем сигарет на сумму более 84 тысячи гривен.

Напомним, с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия увеличатся на 9%. За принятие соответствующих изменений в Налоговый кодекс проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.  Верховная Рада Украины приняла изменения в законодательство, которыми уточняется порядок администрирования и повышаются ставки ряда налогов и сборов для балансировки государственного бюджета.

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Все по теме:

Словакия, Грузовой поезд, ГПСУ, Павлово, Контрабандные ситареты, Железнодорожный пункт пропуска.
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